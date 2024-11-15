Трамп встретился с президентом Аргентины Милеем

Президент Аргентины Хавьер Милей приехал в резиденцию избранного американского президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщила пресс-служба аргентинского лидера.

Милей встретился с Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий. Пресс-служба опубликовала фотографию с подписью «президент Хавьер Милей вместе с избранным президентом Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском» и видеозапись с мероприятия.

Участниками конференции также стали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и глава министр иностранных дел Херардо Вертейн. Лидер южноамериканской страны выступил на сцене и поздравил Трампа с переизбранием, а также раскритиковал идею социализма.

Ранее американский президент предложил назначить на пост министра обороны в новой администрации телеведущего Пита Хегсета. По данным Daily Express, девять лет назад шоумен попал топором в барабанщика Джеффа Проспери во время передачи Fox and Friends.