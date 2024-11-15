Будущему главе Пентагона припомнили скандал с топором

DE: кандидат на пост глава ВС США Хегсет в 2015 году попал топором в музыканта

Телеведущий, кандидат на пост министра обороны США Пит Хегсет, которого предложил выбранный президент страны Дональд Трамп, девять лет назад попал топором в барабанщика. Об этом сообщила британская газета Daily Express .

«Новый глава Пентагона случайно ударил барабанщика Джеффа Проспери, участвуя в соревновании по метанию топора на шоу Fox and Friends в 2015 году», — напомнили журналисты.

Также они показали видео с места событий. На кадрах видно, как топор, брошенный телеведущим, пролетел мимо мишени и попал в руку музыканту. Через три года после этого барабанщик подал суд на Fox and Friends из-за полученных травм на соревновании.

Ранее агентство Reuters сообщило, что команда Трампа решилась на беспрецедентную кадровую чистку в Пентагоне. По данным журналистов, уволят всех офицеров, которые связаны с бывшим председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.