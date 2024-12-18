Трамп впервые за несколько лет сменил прическу

Избранный президент США Дональд Трамп впервые за долгое время решил изменить имидж и начал с прически. Видео с новым обликом политика появилось на YouTube .

Случившееся вызвало большой ажиотаж в соцсетях.

«Кажется, он перешел от „Сделаем Америку снова великой“ к „Сделаем прическу Трампа снова великой“. Кто знал, что секрет дипломатии — это хороший парикмахер?» — шутили пользователи.

В 2019 году, на первом президентском сроке, Трамп шокировал всех, показавшись на публике с прической, которая сделала его невероятно похожим на главного отрицательного персонажа фильма «Назад в будущее» Биффа Таннена.

Ранее бизнесмен Илон Маск и сын избранного президента США Дональд Трамп-младший посмеялись над мемом о Владимире Зеленском, сделанном по мотивам сцены из фильма «Один дома 2».

В этом фильме главный герой — Кевин Маккаллистер — встречает камео Дональда Трампа в отеле. Кадр обработали с помощью фотошопа, представив Зеленского в виде Кевина.