Трамп возглавил список угроз национальной безопасности Британии

Доверие жителей Великобритании к США опустилось до минимальных показателей после прихода к власти Дональда Трампа. Такие данные показал опрос аналитического центра British Foreign Policy Group, чьи результаты опубликовал Politico .

Недоверие к США выросло с 26% в прошлом году до 41% за первые шесть месяцев этого года. Кроме того, только 38% респондентов заявили, что рассчитывают на ответственное поведение Вашингтона во внешней политике.

Угрозой национальной безопасности Великобритании действия президента США Дональда Трампа назвали 33% опрошенных. Американский лидер обошел терроризм (32%) и усиление Китая (25%).

Ближайшим союзником США назвали только 31% респондентов. В прошлом году этот показатель достигал 54%. При этом значительно выросла доля тех, кто считает ближайшим соратником страны Евросоюза. Об этом заявила треть опрошенных, что в два раза больше, чем годом ранее.

Стоявшая у создания «коалиции желающих» Великобритания пока никак не отреагировала на инициативу президента США переложить расходы на поставку оружия для Украины на европейских членов НАТО. Второй создатель объединения — Франция — заявил, что сконцентрируется на производстве собственного оружия.