Трамп восхитился атакой Израиля

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал атаку Израиля на иранские ядерные объекты как превосходную. Об этом сообщило издание ABC News .

«Я думаю, что это было превосходно», — отметил американский лидер.

Глава государства подчеркнул, что США дали Ирану шанс, но Исламская Республика не воспользовалась ситуацией. По его словам, ЦАХАЛ ударил так сильно, как только можно. Президент добавил, что «впереди будет много всего».

На вопрос о том, участвовали в военной операции Соединенные Штаты, Трамп отвечать отказался.

Израильская армия ударила по ключевым ядерным объектам Ирана в ночь на 13 июня. В результате погибли по меньшей мере шесть ученых-ядерщиков. Пострадали более 90 человек.