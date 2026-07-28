Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по ядерному объекту

Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил уничтожить предполагаемый ядерный объект Ирана под горой Кирка. Об этом президент заявил в прямом эфире Fox News .

«Я знаю в точности, что происходит под Киркой. Это не является большой проблемой. Мы уничтожили их ядерные объекты. И нам придется уничтожить Кирку, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы с легкостью это уничтожим», — заявил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп сообщил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада уже действует, и через пролив проходят только те корабли, которые американская сторона пропускает.

«У нас такая мощная блокада, что никто не может прорваться через нее», — заявил президент.

Ранее американский лидер утверждал, что расходы США на ведение боевых действий против Ирана многократно окупятся в будущем.