Трамп вновь пригрозил Ирану ударами по ядерному объекту
Трамп пригрозил уничтожить ядерные объекты Ирана при срыве сделки
Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил уничтожить предполагаемый ядерный объект Ирана под горой Кирка. Об этом президент заявил в прямом эфире Fox News.
«Я знаю в точности, что происходит под Киркой. Это не является большой проблемой. Мы уничтожили их ядерные объекты. И нам придется уничтожить Кирку, если мы не заключим сделку. Если мы не заключим сделку, мы с легкостью это уничтожим», — заявил глава Белого дома.
Кроме того, Трамп сообщил, что США полностью контролируют Ормузский пролив. По его словам, морская блокада уже действует, и через пролив проходят только те корабли, которые американская сторона пропускает.
«У нас такая мощная блокада, что никто не может прорваться через нее», — заявил президент.
Ранее американский лидер утверждал, что расходы США на ведение боевых действий против Ирана многократно окупятся в будущем.