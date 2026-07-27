Трамм: затраты США на войну с Ираном также окупятся, как и в случае с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские расходы на войну с Ираном в будущем многократно окупятся. Об этом он заявил в беседе с журналистами на борту президентского самолета по пути в штат Мичиган, запись опубликовали на YouTube Белого дома.

«В случае с Венесуэлой война окупилась многократно, то же самое произойдет и с Ираном», — сказал Трамп.

Один из журналистов поинтересовался у президента США, действительно ли от Венесуэлы получили 13 миллиардов долларов (более одного триллиона рублей) и куда эти деньги затем направили. Трамп ответил, что, возможно, и большую сумму, но дал расплывчатый ответ о том, на какие цели их направят. По его словам, полученные от Венесуэлы деньги могут пойти и на управление страной, и военным. Решение должен будет утвердить конгресс.

Ранее в Пентагоне допустили проведение наземной операции для изъятия обогащенного урана с ядерных объектов Ирана.