Трамп внезапно заключил «историческую сделку» с Катаром

США и Катар подписали соглашения на сумму более 1,2 триллиона долларов

Соглашения, подписанные президентом США Дональдом Трампом и эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в среду, «приведут к экономическому обмену на сумму не менее 1,2 триллиона долларов». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома на официальном сайте .

Ключевым пунктом стал контракт на 96 миллиардов долларов между авиакомпаниями Qatar Airways и Boeing. Катарская сторона намерена закупить до 210 самолетов моделей 787 Dreamliner и 777X, оборудованных двигателями GE Aerospace.

Также в рамках переговоров подписан меморандум о намерениях, согласно которому Катар может вложить до 38 миллиардов долларов в развитие базы Эль-Удейд и в другие объекты системы обороны и морской безопасности.

Согласно заявлению сторон, подписанные документы укрепляют двустороннее сотрудничество в области безопасности и высоких технологий. В Дохе отметили, что отношения с США достигли нового уровня, во многом благодаря тесному взаимодействию между лидерами двух стран.

Трамп отправился в первую свою большую зарубежную поездку на Ближний Восток. Он посетит несколько стран, в Сирии президент США встретился с новым лидером республики.