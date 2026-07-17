Трамп включил Россию в число противников США

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия вошла в число «противников США», которые якобы пытающихся влиять на выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеобращение главы Белого дома к согражданам.

«Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что в стране уже рассекречивают данные разведки. Они свидетельствуют, что системы голосования в США крайне подвержены риску атак.

Ранее Трамп обвинил Китай в краже личных данных 220 миллионов американских избирателей в 2020 году.