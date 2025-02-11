Трамп вернул американцам пластиковые соломинки для напитков
Трамп отменил запрет Байдена на пластиковые соломинки, заменив их на пластиковые
Президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий отказаться от бумажных питьевых трубочек в пользу пластиковых. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
В документе также предусмотрена разработка национальной стратегии по возвращению пластиковых соломинок в использование в течение 45 дней.
В годы президентства Джо Байдена действовал ограничения на пластиковые трубочки в рамках экологической политики. В новом указе Трампа эти меры назвали «нерациональными», отметив, что бумажные трубочки могут наносить природе больший вред из-за химикатов и выбросов при их производстве.
«Эти штуки не работают. Иногда они ломаются, взрываются, если что-то горячее. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам», — подчеркнул американский лидер.
Ранее сообщалось, что Трамп за девять дней президентского срока издал рекордные 38 указов. Также он приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, в том числе Украине.