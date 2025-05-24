МИД Ирана назвал провокацией идею Трампа о переименовании Персидского залива

Хотя президент США Дональда Трамп и отказался от переименования Персидского залива в Арабский, но в Иране его предложение все-равно оценили как нарушение международных норм. Об этом заявил замглавы МИД Ирана по международным вопросам Насер Серадж, сообщило агентство ISNA .

«Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев», — сказал он.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил решительное несогласие с планами Трампа официально изменить название Персидского залива. По его словам, это бессмысленный шаг и провокация для иранцев по всему миру.

Информация о таких планах американского лидера появилась в начале мая, сообщало агентство Associated Press. Позднее в приложении «Google карты» для некоторых пользователей залив был переименован в Арабский.

В начале февраля на картах Google появился Американский залив вместо Мексиканского. В мае власти Мексики подали в суд на компанию из-за смены названия залива.