Трамп в шоке. Мадуро доверили личному врагу президента США

Николас Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена для предъявления официальных обвинений в наркотерроризме. Защищать свергнутого лидера будет адвокат Барри Поллак, ранее добившийся освобождения Джулиана Ассанжа, сообщил телеканал CNN .

Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес уже доставили в здание суда в Нижнем Манхэттене под усиленной охраной федеральных агентов. На первом слушании интересы Мадуро будет представлять назначенный судом Дэвид Уикстром.

Однако к дальнейшей битве политик подготовился основательнее. Он нанял знаменитого Барри Поллака — тот специализируется на сложнейших делах с политическим подтекстом; именно его опыт в деле WikiLeaks дает защите надежду на заключение сделки, которая может избавить Мадуро от четырех пожизненных сроков.

В 2024 году Поллок добился сделки для Джулиана Ассанжа. Выбор защитника такого уровня указывает на возможную попытку защиты заключить сложную политическую сделку с американским правосудием.

Назначение Элвина Хеллерстайна председателем процесса также добавило процессу неожиданный политический окрас. 92-летний ветеран юстиции, утвержденный еще Биллом Клинтоном, имеет репутацию независимого арбитра, который неоднократно шел наперекор Белому дому.

Ранее Хеллерстайн отказывал Трампу в переносе уголовных дел в федеральную юрисдикцию, весной 2025 года он заблокировал попытку администрации Трампа использовать закон о «врагах-иностранцах» для массовой депортации венесуэльцев.

Процесс проходит на фоне заявлений Дональда Трампа о намерении США управлять Венесуэлой «неопределенный срок».