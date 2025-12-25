Трамп в Рождество появился на публике с синяками на запястьях

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп появился на публике с синяками на руках. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

В канун Рождества глава государства отвечал на вопросы детей, звонивших на горячую линию Северо-американского командования Пентагона (NORAD) — ребята хотели узнать, где находится упряжка Санты.

Трамп с женой сидел в большой комнате с елкой, под которой лежали подарки. На правой руке президента было большое красное пятно под слоем тонального крема. На левом запястье виднелся синий и местами темно-красный след.

Ранее Трамп раскритиковал газету The New York Times и назвал ее «врагом народа» после того, как она опубликовала репортаж о его здоровье.