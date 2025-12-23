«Это настоящий враг народа!» Почему Трамп набросился на NYT

Президент США Дональд Трамп заявил, что газета The New York Times представляет угрозу национальной безопасности, обвинив ее в распространении лжи. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Терпящая неудачи New York Times и их ложь и намеренные искажения представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности нашей страны», — подчеркнул он.

Американский лидер обвинил издание в радикальной левой предвзятости. Он отметил, что необходимо прекратить публиковать искажающие правду статьи.

«Это настоящий враг народа!» — добавил Трамп.

В конце ноября Трамп уже называл это издание «врагом народа» после того, как оно опубликовало репортаж о его здоровье.

Ранее Трамп заявил, что США могут заработать 20 триллионов долларов в 2025 году на таможенных пошлинах с импорта из других стран. Также он сказал, что Соединенные Штаты не вернут нефть с захваченных с захваченных у Венесуэлы танкеров.