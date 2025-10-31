Трамп в очередной раз сменил риторику по Украине, вызвав панику среди союзников

Президент США Дональд Трамп в очередной раз резко сменил риторику по поводу Украины, чем вызвал панику среди союзников в Европе. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Тон президента Дональда Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился <…> Трамп теперь, похоже, гораздо меньше стремится помогать Киеву или принуждать к прекращению войны», — отметили в сообщении.

Отказ Трампа передать Украине Tomahawk и отзыв американских военных из Румынии вызвали волнения среди европейских союзников, они не могут предугадать, какая версия политики Трампа возобладает на следующем этапе.

После встречи в Пусане с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что готов сотрудничать с Китаем для разрешения конфликта на Украине. Трамп оценил свои переговоры с Си на 12 баллов из 10 возможных.