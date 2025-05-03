Трамп в ярости. Раскрылось, в чем заподозрили Уолтца перед увольнением

Советник по нацбезопасности Майк Уолтц потерял пост после череды конфликтов с президентом Дональдом Трампом. Официальным поводом стала утечка закрытой переписки, но решающим фактором стали его несанкционированные переговоры с Израилем о военном ударе по Ирану, сообщили источники The Washington Post .

Источники в администрации Трампа заявили, что напряжение между Уолтцем и другими высокопоставленными чиновниками начало накапливаться еще с начала президентского срока Трампа.

Критический момент наступил после визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Овальный кабинет. По словам двух источников, Уолтц активно обсуждал с израильским лидером возможные удары по Ирану и фактически разделял его мнение о необходимости немедленных действий.

Это вызвало раздражение у Трампа, который, по данным близких к нему людей, считал, что США еще не исчерпали дипломатические пути.

Некоторые чиновники внутри администрации Белого дома сочли поведение Уолтца попыткой склонить политику США в сторону военного вмешательства.

«Если бы Джим Бейкер вел дела с саудитами в обход Джорджа Буша, его бы тоже уволили. Так нельзя. Ты работаешь на президента своей страны, а не чужой», — рассказал один из собеседников газеты.

Назначение временным преемником Уолтца госсекретаря Марко Рубио вызвало вопросы о будущем Совета нацбезопасности как института. Ряд высокопоставленных чиновников допустили, что структура может быть ослаблена, так как президент предпочитает принимать решения самостоятельно и делает ставку на личную лояльность.

В центре скандала Уолтц оказался после того, как добавил редактора крупного журнала в секретный чат.