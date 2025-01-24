Трамп в частной беседе негативно высказался о лидерах ФРГ и ее торговой политике

Президент США Дональд Трамп в частном разговоре уничижительно отозвался о действующем руководстве Германии и ее торговой политике. Об этом источники сообщили газете Wall Street Journal .

В конце 2024 года американский миллиардер Илон Маск заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц проиграет предстоящие выборы, и назвал его «отстойным», поддержав при этом правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

По данным авторов статьи, Маск обратил свое внимание на АдГ сразу же после встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре. По словам их источника, Трамп в ходе этой встречи упомянул о недавнем разговоре с лидером Германии, назвав его скучным. При этом его гости указали на то, что Шольц поддержал конкурентку Трампа на президентских выборах Камалу Харрис, а кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц критиковал будущего президента.

«Шольца и Мерца не пригласим на инаугурацию, сказал Трамп, и добавил при этом уничижительные высказывания о немецких лидерах и торговой политике страны», — сообщили в статье.

Также авторы статьи отметили, что, кроме Маска и Трампа, нынешний вице-президент США Джей Ди Вэнс также высказывал собственные критические замечания в адрес немецких политиков.

Ранее Маск исковеркал написание имени и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца, обозвав его «олухом». Сообщение в соцсети X он опубликовал после того, как тот высказался о неоднозначном похожем на нацистское приветствие жесте миллиардера.