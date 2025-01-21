«Позор Олуху Шитцу». Маск публично оскорбил немецкого канцлера

Маск исковеркал имя немецкого канцлера Олафа Шольца, обозвав его «дурачком»

Американский миллиардер Илон Маск исковеркал написание имени и фамилии канцлера Германии Олафа Шольца. Оскорбление в адрес немецкого политика он опубликовал в социальной сети X.

«Позор Олуху Шитцу (англ. Shame on Oaf Shitz — прим. ред.)», — написал предприниматель в ответ на критику Шольца его жеста на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Слово «Oaf» в английском языке означает «олух» или «дурачок», а слово «Shitz», которое использовал Маск для замены фамилии немецкого лидера, буквально означает «дерьмо» во множественном числе.

Так миллиардер отреагировал на высказывание немецкого канцлера о том, что европейская свобода слова не подразумевает поддержку крайне правых взглядов.

Ранее Маск, выступая на митинге по случаю инаугурации Трампа, поблагодарил всех собравшихся и вскинул руку в приветствии, похожем на нацистское.