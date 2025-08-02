Трамп уволил главу Бюро трудовой статистики за «шокирующие показатели»

Результаты отчета Бюро трудовой статистики не понравились президенту США Дональду Трампу, и он отправил в отставку главу ведомства Эрику Макэнтарфер, обвинив ее в подтасовке и манипуляциях с данными. Об этом сообщило агентство Reuters .

Главе государства не понравились шокирующе слабые показатели рынка труда, и он посчитал, что руководитель ведомства нарочно занизила цифры.

В тот же день свой пост оставила член совета управляющих Федеральной резервной системы Адриана Куглер.

Регулятор уже неоднократно попадал под критику Трампа из-за отказа снижения процентной ставки. Куглер считалась одной из главных опор руководителя ФРС Джерома Пауэлла, которому президент США грозил досрочной отставкой.

По данным агентства, эти два события серьезно встряхнули фондовый рынок. Базовый индекс S&P 500 упал сразу на 1,6%, что стало крупнейшим единовременным падением более чем за два месяца.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о масштабной сделке с Евросоюзом по энергоносителям и вооружениям. Он пояснил, что, кроме многомиллиардных закупок, европейские страны инвестируют в американское производство еще 600 миллиардов долларов, а также заплатят 15%-ные пошлины за поставки своих товаров.