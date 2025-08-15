Переговорам Путина и Трампа на Аляске предрекли успех

Эйсмонт: Лукашенко ожидает прогресса от встречи Путина и Трампа на Аляске

Белорусский президент Александр Лукашенко спрогнозировал успешные переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже 15 августа. Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, написал Telegram-канал «RT на русском» .

«Лукашенко выразил уверенность, что на переговорах на Аляске будет прогресс», — рассказала она.

Эйсмонт добавила, что белорусский лидер затем поздравил американского коллегу с хорошей работой по достижению мирного соглашения на Кавказе. Главы государств также обсудили тему Ирана и Ближнего Востока.

Трамп позвонил Лукашенко перед встречей с Путиным, назвав при этом белорусского лидера «глубокоуважаемым». Подробности беседы неизвестны, но, как отметил глава Белого дома, это был очень хороший разговор.