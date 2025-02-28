Трамп утвердит официальный язык в США

Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ, который утвердит английский официальным государственным языком. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«За свою почти 250-летнюю историю США никогда не имели национального языка на федеральном уровне», — отметили в публикации.

Своим решением Трамп отменит указ, изданный бывшим президентом США Биллом Клинтоном, об обязанности агентств и других получателей федерального финансирования оказывать языковую поддержку всем не говорящим по-английски лицам.

При этом ведомства продолжат предоставлять документы и оказывать услуги на других языках, но такие меры не будут обязательными. Новый указ направлен на повышение эффективности работы правительства США и создание путей к гражданской вовлеченности.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней иностранной помощи. Также он на год продлил введенные против России санкции из-за ситуации на Украине.