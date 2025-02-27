Трамп на год продлил санкции против России

Трамп на год продлил созданный Обамой указ о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп продлил на один год введенные против России санкции из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщил ТАСС .

По данным агентства, речь идет об ограничениях, введенных в 2014, 2018 и 2022 годах. Срок их действия заканчивался 6 марта 2025 года, но Трамп продлил их еще на год.

РИА «Новости» уточнило, что речь идет о подписании исполнительного указа, вводящего санкции против России в связи с «угрозой территориальной целостности Украины», который ввел в марте 2014 года занимавший тогда пост президента США Барак Обмама.

В минувшую среду, 26 февраля, во время выступления на первом заседании правительства президент США Дональд Трамп исключил ослабления или отмену антироссийских санкций до урегулирования кризиса на Украине.

Он подчеркнул, что сначала хочет увидеть подписание соглашения о мире, в котором учтут позиции обеих сторон.

Трамп доабвил, что сомневается в возможностях Украины получить хорошую сделку, отвечая на вопрос о возвращении утраченных территорий. При том он не исключил, что ему удастся склонить президента России Владимира Путина к уступкам.