Трамп установил для Путина крайний срок по прекращению огня

Трамп заявил, что установил для Путина дедлайн по прекращению огня

Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что назначил для российского лидера Владимира Путина сроки по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Я обозначил для Путина дедлайн по прекращению огня», — сказал он.

Однако американский лидер не назвал никаких конкретных дат.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф призвал Трампа признать четыре новых региона России для ускорения прекращения огня на Украине. Речь шла об официальном признании российского суверенитета над ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями.

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