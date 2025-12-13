Трамп усилил давление на Зеленского, чтобы подтолкнуть его к уступкам

Bild сообщила об усилении давления Трампа на Зеленского для заключения мира

Мирные переговоры по Украине проходят заметно активнее, чем в любой момент с начала конфликта, сообщила газета Bild со ссылкой на источники. По данным издания, президент США Дональд Трамп усилил давление на Владимира Зеленского, добиваясь от Киева готовности к уступкам ради заключения соглашения.

Источники Bild утверждают, что позиции США и ЕС в переговорном процессе пока не совпадают. Часть европейских государств выступает за прямое использование замороженных российских активов в интересах Украины, тогда как Вашингтон настаивает на создании отдельного американского фонда восстановления.

По информации собеседников издания, в качестве неформального срока, к которому Трамп хотел бы увидеть прогресс, рассматривается католическое Рождество — 25 декабря.

Как ранее писали Axios и The Wall Street Journal, 15 декабря в Берлине планируется очная встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, зятя американского президента Джареда Кушнера и Владимира Зеленского с лидерами Германии, Франции и Великобритании. Первоначально переговоры собирались провести по видеосвязи, но в итоге формат изменили, что, по данным Bild, в Берлине воспринимают как признак давления со стороны Белого дома и стремления ускорить процесс.

Переговоры, как ожидается, затронут ключевые темы: территориальные параметры возможного соглашения, гарантии безопасности для Украины, механизмы послевоенного восстановления и судьбу российских активов. По информации Axios, среди обсуждаемых идей — модель гарантий, сопоставимых с пятой статьей устава НАТО, сохранение Киевом примерно 80% территории, а также международная помощь в восстановлении инфраструктуры.

Страны ЕС договорились оставить замороженными на неопределенный срок активы Банка России, хранящиеся на территории Европы, сообщило агентство Reuters. По данным издания, под действие решения подпадают средства на сумму около 210 миллиардов долларов.