Зеленский раскрыл дату ближайших переговоров Украины и США

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о предстоящих переговорах с командой главы Белого дома Дональда Трампа. Они пройдут в пятницу, 29 августа. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Зеленского, темой обсуждения станут гарантии безопасности.

Украинский лидер уточнил, что возглавит делегацию страны руководитель его офиса Андрей Ермак. Кроме того, представителей Киева планируют принять в Швейцарии, чтобы обсудить «военные, политические и экономические компоненты» безопасности.

Накануне стало известно, что в Нью-Йорке пройдут консультации по урегулированию конфликта на Украине. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф анонсировал предстоящую встречу в эфире телеканала Fox News.