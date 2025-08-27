Трамп уговорил Орбана снять вето на вступление Украины в ЕС

Politico: Трамп убедил Орбана пойти на уступки по Украине и ЕС

Решение о начале переговоров для вступления Украины и Молдавии в ЕС могут принять в ближайшие дни. Об этом сообщило издание Politico .

По информации источника, президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от вето на вступление Украины в сообщество.

Другой дипломат предостерег, что торопиться в открытии «переговорного кластера» для Молдавии пока не стоит. По его словам, необходимо дождаться результатов парламентских выборов в республике.

«Некоторые люди хотят предложить Молдавии переговорную площадку, но из-за приближающихся выборов делать это недальновидно и контрпродуктивно», — заявил он.

Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. СМИ писали, что некоторые страны ЕС хотели ускорить вступление республики в сообщество для поддержки прозападных сил.