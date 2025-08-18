Трамп лично вышел к Зеленскому у Белого дома

Глава Белого дома Дональд Трамп лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского в момент его приезда в Белый дом.
Трамп отметил, что видеть «среди нас президента Украины — большая честь». Позднее он также предположил, что беседа с Зеленским и европейскими лидерами «пройдет хорошо».
Перед встречей с Дональдом Трампом Зеленский сменил имидж. Он прибыл в Белый дом в пиджаке и черном поло.
С февраля 2022 года украинский лидер приезжал на дипломатические саммиты в камуфляже. Его внешний вид стал одной из причин крупной ссоры с Трампом в Белом доме.
Расширенные переговоры президента США и с украинским и c европейскими лидерами запланированы на 22:00 мск.
Трамп хочет позвонить Путину прямо сейчас
Трамп допустил, что украинское урегулирование может не состояться
