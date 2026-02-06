Трамп удалил видео с Бараком Обамой и его женой в образах обезьян

Президент США Дональд Трамп удалил из своей соцсети Truth Social видеоролик, в котором в финале появлялись обезьяны с лицами Барака и Мишель Обама. На момент публикации видео на странице Трампа уже не было.

Ролик посвятили заявлениям о якобы фальсификациях на президентских выборах 2020 года, победу на которых одержал Джо Байден. В конце видео, после короткого перехода, появлялся эпизод с супругами Обама под песню The Lion Sleeps Tonight из мультфильма «Король Лев», после чего сюжет снова возвращался к теме выборов.

В Белом доме отвергли обвинения в расистском подтексте, заявив, что речь шла о переработанном интернет-меме. По версии администрации, в нем Трамп предстал как «царь джунглей», а представители Демократической партии — как анимационные персонажи.

Собеседник CNN среди должностных лиц рассказал, что видеоролик по ошибке опубликовал один из сотрудников администрации.