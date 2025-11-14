Трамп три раза упомянул Россию в приказе об Эпштейне
Минюст США изучит контакты Клинтона и бизнесменов с Эпстайном
Американский лидер Дональд Трамп поручил Министерству юстиции и генпрокурору Пэму Бонди провести расследование связей ряда политиков и бизнесменов с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в секс-торговле. Об этом политик сообщил в социальной сети Truth Social.
Трамп заявил, что демократы пытаются «переключить внимание» с последствий шатдауна и собственных провалов, используя тему Эпштейна.
Поэтому он потребовал проверить отношения Билла Клинтона, Ларри Саммерса, сооснователя LinkedIn Рейда Хоффмана, а также крупных банков J.P. Morgan и Chase с финансистом.
По словам политика, «демократы используют мистификацию с Эпштейном».
Это еще одна афера «Россия, Россия, Россия», в которой все стрелки указывают на демократов. Записи показывают, что эти люди и многие другие провели большую часть своей жизни с Эпштейном и на его «острове».
Дональд Трамп
Глава Белого дома назвал новые данные об Эпштейне «очередной попыткой повторить историю с фальшивыми скандалами», утверждая, что все ключевые связи финансиста ведут именно к представителям Демократической партии.
Трамп дружил с Эпштейном в 1990-х и в 2000-х годах. Позднее политик уверял, что разорвал с финансистом все отношения. В ноябре 2025 года демократы распространили новые электронные письма Джеффри Эпштейна — тот уверял, что Дональд Трамп знал о происходящем на его острове.