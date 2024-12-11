Стало известно, кого журнал Time назовет «Человеком года»

Редакция журнала Time назовет «Человеком года» избранного президента США Дональда Трампа. Эту информацию предоставили Politico три источника, знакомых с планами журнала.

В честь презентации обложки журнала избранный президент в четверг утром по традиции позвонит в колокол, открывающий Нью-Йоркскую фондовую биржу. Представитель Time заявил, что журнал «не комментирует свой ежегодный выбор „Человека года“ до публикации».

Журнал Time 9 декабря объявил шорт-лист претендентов на звание человека 2024 года. В список вошли Трамп, вице-президент Камала Харрис, Кейт Миддлтон, Илон Маск и Биньямин Нетаньяху.

Time с 1927 года называет человека, группу или концепцию, которые «оказали наибольшее влияние на мир за последние 12 месяцев — во благо или во вред». В прошлом году это звание отдали певице Тейлор Свифт. Летом 2024-го журнал поместил на обложку уходящего Джо Байдена.