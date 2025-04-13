Трамп сравнил свой график общения со СМИ с Байденом

Трамп заявил, что, в отличие от Байдена, всегда доступен для журналистов

Президент США Дональд Трамп сравнил собственный график и стиль общения с журналистами со своим предшественником Джо Байденом. Видео разговора с представителями СМИ опубликовали в соцсети X.

«В отличие от Байдена, я всегда доступен. Думаете, Байден стал бы давать интервью в два часа ночи?» — пошутил политик.

Очередную встречу с журналистами Трамп провел поздно ночью. Глава Белого дома пошутил, что его предшественник точно бы не стал общаться с прессой в девять часов утра.

По словам Трампа, сейчас ему приходится разбираться с последствиями работы Байдена. При этом он назвал его худшим президентом Соединенных Штатов.

Трамп не впервые критически высказывается о Байдене. В 2024 году в ходе предвыборного митинга он также не упустил возможности пошутить и спародировал частую потерю ориентации в пространстве бывшего лидера США.