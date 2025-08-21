Трамп сравнил свое фото с Путиным со снимком Никсона и Хрущева

Президент США Дональд Трамп сравнил свое фото с российским коллегой Владимиром Путиным со снимком встречи Ричарда Никсона и Никиты Хрущева. Он опубликовал коллаж изображений в своей соцсети Truth Social .

На верхнем фото — кадр, сделанный во время встречи Трампа с Путиным на Аляске. На снимке республиканец показывает в сторону российского лидера. Фотографию опубликовал Белый дом.

На втором кадре запечатлен визит американского вице-президента Никсона в Москву. На фото политик из США схожим образом направил указательный палец в грудь советскому лидеру. Автор снимка — фотограф Эллиотт Эрвитт.

Переговоры Путина и Трампа на Аляске состоялись 15 августа 2025 года. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что критики встречи лидеров должны «замолчать и посидеть в углу».