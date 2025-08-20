Келлог призвал критиков встречи Трампа и Путина «замолчать и посидеть в углу»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что критики переговоров американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске должны «замолчать и посидеть в углу». Об этом он сказал в эфире Fox Business.
По его словам, американский лидер добился исторического успеха, приблизив урегулирование конфликта на Украине.
Трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского может пройти в Будапеште. По крайней мере, в Белом доме именно этот город рассматривают в качестве площадки для саммита.
