Трамп сравнил сложность урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Такое заявление американский лидер сделал на встрече с канадским премьер-министром Марком Карни в Белом доме.

«Я думал, что этот вопрос будет легко урегулировать, но оказалось, что он, возможно, сложнее, чем ситуация на Ближнем Востоке», — сказал он.

При этом Трамп отметил, что хорошо ладит с российским коллегой Владимиром Путиным, хотя и очень разочаровался в нем, так как считал до этого, что конфликт на Украине будет легко уладить.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков высказался о планах Вашингтона передать Киеву крылатые ракеты «Томагавк». По его словам, неясно, в чью пользу Трамп принял такое решение, так как они предназначены в основном для морского базирования и Киеву нужны или соответствующие наземные платформы, или корабли для их применения.