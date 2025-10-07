Несмотря на заявление Трампа о принятом решении, остается неясным, в чью пользу оно принято — России или Украины. Особенное недоумение вызывает тот факт, что «Томагавки» преимущественно предназначены для морского базирования, что затрудняет их использование Украиной без соответствующих кораблей или наземных платформ.

Эксперт обратил внимание на ограниченное количество американских наземных комплексов типа «Тифон», предназначенных для запуска «Томагавков». Эти комплексы находятся на начальной стадии разработки и размещения, причем процесс развертывания планируется завершить в Европе только к 2026 году.