Трамп сравнил себя с императором на фоне переговоров по Украине в Женеве

Президент США Дональд Трамп репостнул картинку, на которой его изобразили императором, у ног которого на коленях сидели какие-то люди, напоминающие то ли европейских чиновников, то ли демократов. Кадр опубликовали в соцсети Truth Social.

«Никто не избежит его правосудия», — гласит подпись под изображением.

Глава Белого дома сравнил себя с императором на фоне переговоров делегаций США и Украины в Женеве, первый этап которых выдался довольно напряженным. Параллельно европейцы начали разрабатывать свои варианты мирных планов по урегулированию украинского конфликта, перерабатывая предложенную им версию.

Ранее в Германии сообщили, что ведущие государства ЕС, Япония и Канада отклонили план Трампа на полях саммита «Большой двадцатки», подготовив свой документ из 28 пунктов.