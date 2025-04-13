NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко о статусе Крыма

Президент США Дональд Трамп во время первого срока задавал бывшему главе Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщила газета The New York Times .

«В ходе встречи еще во время первой администрации Трамп спрашивал, может ли Петр дать ему ответ на честный вопрос. Тогда Трамп спросил: „Скажите, Крым российский?“» — заявили журналисты.

Порошенко резюмировал, что Трамп умеет задавать неожиданные вопросы.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате всенародного референдума после государственного переворота на Украине. Страна по-прежнему считает полуостров оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию.

Ранее бывший генерал СБУ Василий Вовк заявил, что киевский режим сам виноват в присоединении Крыма к России.