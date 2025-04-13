Трамп спрашивал Порошенко о принадлежности Крыма
NYT: Трамп в первый президентский срок спрашивал Порошенко о статусе Крыма
Президент США Дональд Трамп во время первого срока задавал бывшему главе Украины Петру Порошенко вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщила газета The New York Times.
«В ходе встречи еще во время первой администрации Трамп спрашивал, может ли Петр дать ему ответ на честный вопрос. Тогда Трамп спросил: „Скажите, Крым российский?“» — заявили журналисты.
Порошенко резюмировал, что Трамп умеет задавать неожиданные вопросы.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате всенародного референдума после государственного переворота на Украине. Страна по-прежнему считает полуостров оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают эту позицию.
Ранее бывший генерал СБУ Василий Вовк заявил, что киевский режим сам виноват в присоединении Крыма к России.