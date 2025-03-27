Генерал СБУ Вовк: киевский режим сам виноват в присоединении Крыма к России

Украинская элита занималась личным обогащением вместо государственных задач, поэтому потеряла контроль над Крымом. Бывший начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Вовк сообщил об этом в интервью YouTube-каналу InterVizor .

«Почему Крым так отошел? Да никто не занимался Крымом, все строили свои поместья, отели. <…> Мы сами виноваты», — заявил он.

Вовк допустил, что жители полуострова не выбрали бы Россию и остались украинцами, если бы власти не допустили ошибок в их отношении. Но произошло по-другому.

Крым объявил о выходе из состава Украины в 2014 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тогда киевский режим упустил шанс восстановить границы 1991 года. Он обвинил власти страны в срыве соглашения об урегулировании политического кризиса.