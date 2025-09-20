Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая новые требования по антироссийским санкциям. Об этом сообщила французская газета Le Figaro .

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он (Трамп — прим. ред.) делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса», — заявили авторы материала.

Они добавили, что иногда меры сопровождаются обнадеживающими речами Трампа — это еще больше усиливается путницу в рядах стран-участниц блока.

Одновременно с этим Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку государствам Балтии.

Ранее американский лидер заявил, что введение санкций и пошлин против КНР со стороны Европы привело бы к завершению украинского конфликта.