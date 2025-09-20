Трамп создал впечатление дистанцирования от НАТО
Le Figaro: Трамп дистанцируется от НАТО, выдвигая условия антироссийских санкций
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп создает впечатление, что дистанцируется от НАТО, выдвигая новые требования по антироссийским санкциям. Об этом сообщила французская газета Le Figaro.
«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он (Трамп — прим. ред.) делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса», — заявили авторы материала.
Они добавили, что иногда меры сопровождаются обнадеживающими речами Трампа — это еще больше усиливается путницу в рядах стран-участниц блока.
Одновременно с этим Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку государствам Балтии.
Ранее американский лидер заявил, что введение санкций и пошлин против КНР со стороны Европы привело бы к завершению украинского конфликта.