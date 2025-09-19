Наказать Китай, чтобы остановить Россию? Трамп выступил с новым резким заявлением
Трамп допустил, что санкции ЕС против КНР помогут завершить конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное введение санкций или пошлин против Китая со стороны европейских стран могло бы привести к завершению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, Китай является крупнейшим импортером российской нефти, и ограничительные меры в его отношении могли бы изменить ситуацию. Он добавил, что был недоволен закупками энергоресурсов у Москвы союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС.
Глава Белого дома также отметил, что ему пришлось «занять жесткую позицию» по отношению к Индии из-за ее закупок российской нефти.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Вашингтон требует от европейских стран вводить те санкции, которые они сами просят от США. При этом Le Monde писала, что союзники считают условия Трампа — прекращение закупок российской нефти и повышение пошлин на китайские товары — неприемлемыми, опасаясь ухудшения отношений с Пекином.