Наказать Китай, чтобы остановить Россию? Трамп выступил с новым резким заявлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможное введение санкций или пошлин против Китая со стороны европейских стран могло бы привести к завершению конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News .

По словам Трампа, Китай является крупнейшим импортером российской нефти, и ограничительные меры в его отношении могли бы изменить ситуацию. Он добавил, что был недоволен закупками энергоресурсов у Москвы союзниками Вашингтона по НАТО и ЕС.

Глава Белого дома также отметил, что ему пришлось «занять жесткую позицию» по отношению к Индии из-за ее закупок российской нефти.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил, что Вашингтон требует от европейских стран вводить те санкции, которые они сами просят от США. При этом Le Monde писала, что союзники считают условия Трампа — прекращение закупок российской нефти и повышение пошлин на китайские товары — неприемлемыми, опасаясь ухудшения отношений с Пекином.