Hill: Трамп может закончить конфликт на Украине ультиматумом Путину и Зеленскому

В случае победы на американских выборах кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп может выставить ультиматум президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Об этом сообщило издание The Hill .

«В случае победы Трамп может достичь мира, если поставит каждой из сторон ультиматум. В отношении России он может пригрозить жесткой экономической войной и расширением поддержки Украины, а киевскому режиму противоположным — сокращением американской поддержки для принуждения к диалогу», — отметили журналисты.

Авторы материала выразили уверенность, что такой ультиматум будет эффективным в достижении мира на Украине.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Оппонентом Трампа будет представитель Демократической партии Камала Харрис.

Политолог Дмитрий Суслов отмечал, что Трамп и Харрис не пойдут на денацификацию Украины добровольно.