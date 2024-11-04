Политолог Суслов: ни Харрис, ни Трамп не пойдут на денацификацию Украины

Дональд Трамп и Камала Харрис добровольно не пойдут на денацификацию и демилитаризацию Украины, заявил в интервью РИА «Новости» политолог Дмитрий Суслов. По мнению эксперта, в случае победы на выборах президента США и тот, и другой кандидат будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским.

И администрация Харрис, и администрация Трампа станут поддерживать сохранение русофобской нацеленности украинских властей, выразил уверенность Суслов. Помимо этого, по его словам, для них будет важна тесная интеграция этой республики с НАТО.

«Скорее всего, невозможно будет также урегулировать украинский конфликт таким образом, чтобы он устраивал обе стороны», — добавил собеседник агентства.

Вместе с тем, по прогнозу Суслова, и Харрис, и Трамп постараются так или иначе подтолкнуть стороны к переговорному процессу.