Трамп: Украине могут быть переданы лицензии на менее продвинутые системы Patriot

Президент Дональд Трамп по пути из Ирландии в США пообщался с журналистами на борту своего самолета. Американский лидер отметил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность передачи лицензии на производство устаревших боеприпасов для ЗРК Patriot, сообщил ТАСС .

По словам главы Белого дома, такое обсуждение ведется. Трамп пояснил, что речь идет об устаревших версиях перехватчиков.

При этом он оставил без ответа просьбу журналистов прокомментировать планы стран Европы по продаже Украине ракет-перехватчиков для ЗРК.

«У нас большие запасы определенных вооружений, некоторые из них имеются практически в бесконечном количестве. Что касается элитных [боеприпасов], то многое было передано Украине, но мы очень быстро восстанавливаем эти [запасы]», — сказал Трамп.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что греческие власти выдвинули Украине жесткое условие для передачи ракет Patriot. По его словам, киевский режим отверг их ультиматум.