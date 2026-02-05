Трамп сообщил о визите Си Цзиньпина в США в конце года

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты в конце 2026 года. Об этом телеканалу NBC сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Я буду там [в Китае] в апреле, и затем он [Си Цзиньпин] к концу года прибудет в Белый дом», — заявил он.

Трамп добавил, что накануне поговорил с Си Цзиньпином по телефону.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что у Трампа сохраняются искренние и открытые отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Китая. После вступления в должность американский лидер неоднократно общался с коллегами. Левитт выразила надежду на продолжение этих отношений.