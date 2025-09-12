Трамп сообщил о наличии данных о мотивах убийства Чарли Кирка

Трамп пообещал позже поделиться информацией о мотивах убийства Кирка

Стали известны определенные сведения о мотиве убийства политика Чарли Кирка. Об этом в беседе с журналистами заявил президент США Дональд Трамп.

«У меня есть данные, да, но мы сообщим вам об этом позже», — сказал он.

Также глава Белого дома заявил, что правоохранители сделали большой прогресс в поиске причастных к убийству активиста. Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка.

Ранее ФБР показала фото подозреваемого в убийстве Чарли Кирка. Молодого человека в черных очках, кепке и футболке сняли камеры видеонаблюдения. Розыск убийцы активиста возглавил директор ФБР Кэш Патель.

Неизвестный киллер совершил покушение на Чарли Кирка, выстрелив в него на мероприятии в Университете Юта. Стрельба велась с крыши кампуса на расстоянии. Врачи констатировали смерть политика.