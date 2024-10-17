Харрис не продолжит курс Байдена в случае победы на выборах

Харрис: мое президентство не будет продолжением курса Байдена

C Flanigan/Keystone Press Agency
Фото: C Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Камала Харрис откажется от продолжения курса действующего главы государства Джо Байдена в случае победы на выборах. Об этом она сказала в интервью телеканалу Fox News.

«Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт», — заверила вице-президент.

Как заметила Харрис, от Байдена ее отличает то, что большая часть политической карьеры пришлась «не на Вашингтон». Она добавила, что относит себя к «новому поколению лидеров».

После встречи с избирателями в Аризоне Камалу Харрис назвали «худшим кошмаром» для Демократической партии. Она пыталась общаться с людьми без телесуфлера и говорила своими словами, что вызвало бурную реакцию со стороны американцев.

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