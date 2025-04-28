Трамп сохранил оптимизм в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет оптимистичный настрой по вопросу урегулирования украинского конфликта. Белый дом, комментируя инициативу Владимира Путина о временном прекращении боевых действий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнул, что американский лидер хотел бы добиться постоянного перемирия. Об этом во время регулярного брифинга для журналистов заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня. Пока он сохраняет оптимизм по поводу возможности заключения сделки, но он также реалист», — сказала она.

Ливитт добавила, что при этом у американского президента нарастает недовольство действиями лидеров обеих стран.

«Оба лидера должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот конфликт», — заключила она.

Ранее экс-директор по России в Совете национальной безопасности Фиона Хилл заявила о том, что президент Соединенных Штатов планирует сблизиться с российским коллегой и улучшить отношения с Россией.