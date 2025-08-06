Трамп собрался заключить сделку с Алиевым и Пашиняном

WP: Трамп встретится с Алиевым и Пашиняном в пятницу в Белом доме

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоры с лидером Армении Николой Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме 8 августа. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Издание уточняет, что американский президент намерен добиться подписания мирного соглашения между конфликтующими сторонами. По данным источников, встреча может завершиться объявлением о заключении договора.

Это будет первая подобная встреча лидеров двух стран при посредничестве США.

Ранее стало известно, что Трамп собирается вовлечь Азербайджан и Казахстан в коалицию по нормализации отношений исламского мира с Израилем. В Госдепе эти данные пока не комментируют, но подтверждают, что расширение Соглашений Авраама — одна из целей президента США.