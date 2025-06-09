Зеленский: Трамп верит в победу России в конфликте с Украиной

Президент США Дональд Трамп говорил на публике, что верит в победу России в конфликте с Украиной. Об этом глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью ABC News .

Так он ответил на вопрос журналистки, думает ли Трамп, что Россия победит в украинском конфликте.

«Я думаю, он публично говорил об этом, и я знаю, что он делился этой информацией с несколькими людьми в своем окружении. <…> Я говорил это много раз: это неправда <…> это не победа», — ответил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Москва получит больше шансов на победу, если Вашингтон перестанет помогать Киеву. В этом случае Украина понесет намного больше потерь и в итоге проиграет. По его словам, сейчас речь идет о перехвате «инициативы».

Зеленский отметил, что ВСУ продолжает применять американские средства ПВО, в частности, ракеты для ЗРК Patriot. Только имеющегося количества не хватает для обороны.

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Вашингтон не смог нанести стратегическое поражение России. Технологии, разведка и первоклассное оружие не помогли, антироссийская кампания провалилась.