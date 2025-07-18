Трамп собрался построить супертюрьму на острове Алькатрас за 2 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп захотел построить супертюрьму на месте старой на острове Алькатрас. Об этом сообщил американский новостной сайт Axios со ссылкой на собственные источники.

В проект американский лидер готов вложить порядка двух миллиардов долларов. Предполагается, что все старые структуры снесут и начнут строительство с нуля.

Рассматривается и второй вариант, более бюджетный — за один миллиард долларов. В этом случае тюрьма займет всю площадь острова. Решение, по какому сценарию идти, Трамп еще не принял.

По словам источников Axios, главой Соединенных Штатов движет не необходимость в таком объекте, а символизм.

«Алькатрас упоминается во многих фильмах. В общественном культурном сознании он считается суровым местом, и президенту это нравится», — указали в материале.

Ранее стало известно, что Трамп возглавил список угроз национальной безопасности Британии. В европейском государстве значительно вырос уровень недоверия к американскому президенту.